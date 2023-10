Borsa: Asia volatile, Tokyo +0,2%

I titoli asiatici hanno oscillato tra guadagni e perdite per tutta la seduta e hanno chiuso contrastati. Tokyo ha guadagnato lo 0,2%, Hong Kong sta perdendo lo 0,87%, Shanghai invece sale dello 0,66% e lo Shenzen dell'1,11% e Seul dell'1,12 per cento. La volatilità è alimentata dalle preoccupazioni per l'economia cinese, dai rischi geopolitici in Medio Oriente e dalle tensioni sui mercati obbligazionari americani.