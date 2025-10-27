Borsa: Asia su di giri dopo accordo Usa-Cina, Tokyo +2,46%

Apertura brillante per le principali listini di Asia e Pacifico dopo l'accordo preliminare raggiunto nel fine-settimana a Kuala Lumpur (Malesia) tra Usa e Cina sui dazi. Tokyo ha guadagnato il 2,46%, Shanghai l'1,18%, Seul il 2,57%, e Sidney lo 0,41%. Ancora aperte Hong Kong (+1,05%), Mumbai (+0,73%) e Singapore +0,46%). Positivi i contratti future sull'Europa e sugli gli Usa in attesa degli gli indici Ifo in Germania, mentre da Oltreoceano sono in arrivo gli ordini di beni durevoli e gli indici della Fed di Dallas e di Atlanta.

In lieve rialzo il greggio (Wti +0,08% a 61,55 dollari al barile) a differenza del gas naturale (-0,91% a 31,73 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam. Bene l'oro (+0,33% a 4.068,26 dollari l'oncia), mentre il dollaro si mantiene forte a 0,86 euro, 153,03 yen e 75,11 penny.

Sulla piazza di Tokyo in luce il comparto dei semiconduttori con Advantest (+6,53%), Lasertec (+2,91%) e Screen Holdiongs (+2,8%), mentre a Shanghai hanno corso GigaDevice Semiconductor (+10%), e Piotech (+10,31%).

Il miniyen ha favorito anche i titoli dei grandi esportatori, da Mitsubishi (+3,12%) a Toyota (+2,91%), più caute Casio (+1,53%) e Sony (+0,57%) dopo le stime degli analisti sui conti del secondo trimestre in arrivo il prossimo 11 novembre.