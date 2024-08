Borsa: Asia senza direzione, future contrastati, Tokyo +0,22%

Si sono mosse senza una direzione ben precisa le principali borse di Asia e Pacifico in attesa oggi dei risultati del colosso tecnologico Usa Nvidia e domani del Pil Usa. Tokyo ha guadagnato lo 0,22%,Taiwan lo 0,84%, Seul lo 0,02% e Sidney ha chiuso invariata. Ancora aperte Hong Kong (-0,96%), Shanghai (-0,56%), Mumbai (+0,33%) e Singapore (-0,35%). Positivi e future sull'Europa, contrastati invece i contratti sui listini Usa. In Giappone l'indice coincidente di giugno è sceso del 3,9% contro il -3,4% previsto, a fronte del rialzo dell'1,9% di maggio, ma l'indice predittivo è calato del 2,1% contro il -2,6% previsto portandosi a 109 punti a fronte dei 108,6 attesi e dei 111,2 del mese di maggio. In arrivo la fiducia dei consumatori francesi e le vendite industriali italiane, mentre dagli Usa sono attese le richieste di mutui e le scorte settimanali di greggio. Invariato il petrolio Usa a 75,54 dollari al barile, così come si muovono poco il gas (+0,03% a 38,7 euro al MWh) e l'oro (-0,05% a 2.507,59 dollari l'oncia. In rialzo il dollaro a 0,89 euro, 144,48 yen e 0,76 sterline mentre risale a 137,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,2punti al 3,64% e quello tedesco di 1,7 punti al 2,27%. Sulla piazza di Tokyo sono rimbalzati i produttori di semiconduttori Lasertec (+4,19%) e Advantest (+4,18%), mentre il rialzo del dollaro ha favorito i grandi esportatori Toyota (+3,88%), Yokohama (+2,34%) e Sony (+2,29%), che ha alzato i prezzi delle PlayStation. Contrastati i bancari Sumitomo Mitsui (-0,16%) e Nomura (+0,36%).