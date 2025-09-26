Borsa: Asia scende con farmaci e chip per Trump, Seul -2,4%

Seduta debole per le Borse asiatiche dove hanno perso terreno i titoli tecnologici e i farmaceutici, questi ultimi dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di voler imporre dazi al 100% sui medicinali. Sui chip hanno pesato le indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui Trump ha un piano per ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dall'import di semiconduttori, come già di temeva. A soffrire sono stati soprattutto i listini di Seul (-2,45%) e di Taiwan (-1,7%). Tokyo segna un calo dello 0,87%: la discesa dell'indice è stata arginata in parte dagli acquisti sui gruppi più orientati all'export, aiutati dall'indebolimento dello yen. Hong Kong perde lo 0,49%, Shaghia lo 0,42% e Shenzhen l'1,21 per cento.