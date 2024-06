Rimbalza Tokyo (+1%) e porta con se gli altri listini in Asia dopo le perdite causate dalle preoccupazioni per le turbolenze politiche in Europa e le vendite sui titoli legati ai chip. Shanghai sale dello 0,27%, lo Shenzhen guadagna lo 0,45% (seduta ancora in corso) e Seul ha chiuso in rialzo dello 0,7 per cento. Frena Hong Kong (-0,2%) che ha dichiarato che non chiuderà più i mercati durante i tifoni e le tempeste a partire dal 23 settembre.