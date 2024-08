Borsa: Asia positiva, yen si indebolisce dopo rassicurazioni BoJ

Giornata positiva sui listini asiatici con Tokyo che dopo il rimbalzo del 10% segnato ieri fa un altro passo avanti (+1,19%) mentre lo yen si è indebolito del 2% a 147,27 sul dollaro dopo che il vice governatore della Bank of Japan ha mandato segnali rassicuranti investitori escludendo un nuovo rialzo dei tassi, dopo quello del 31 luglio, se i mercati saranno instabili. In rialzo anche Hong Kong (+1,6% a seduta ancora aperta) mentre segnano un progresso più timido i listini cinesi di Shanghai (+0,36%) e Shenzhen (+0,2%) anche per alcune trimestrali deludenti. Sono bene intonati intanto i futures europei e quelli di Wall Street. Nella nottata i rendimenti dei treasuries americani sono saliti al 3,91%.