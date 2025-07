Borsa: Asia positiva, Europa verso rialzo dopo intesa dazi

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positive dopo l'intesa sui dazi tra Ue Usa. Anche gli indici europei sono previsti in buon rialzo, così come lo sono i future sugli Stati Uniti.

Sulle Piazze asiatiche da registrare però la debolezza di Tokyo (-1% a scambi in corso) mentre si attendono dettagli dalle imminenti trattative commerciali tra Cina e l'amministrazione Trump. In questo contesto Shanghai è piatta, Shenzen sale dello 0,27% e Hong kong dello 0,42%

In primo piano questa settimana la Fed mercoledì 30. Non sono attese azioni sui tassi, ma non si esclude un'apertura del governatore Jerome Powell in settembre. Attesi tassi invariati anche in Giappone, Canada e Brasile, con possibile ritocco in Sudafrica. In agenda anche il Pil della Germania, dell'Italia e dell'Eurozona.