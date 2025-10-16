Borsa: Asia positiva con lente sui tassi, l'Europa attesa fiacca

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza positive, con Tokyo in evidenza (+1,27%), sulle crescenti aspettative di un imminente taglio dei tassi da parte della Fed mentre fanno eccezioni le Piazze cinesi deboli sulle tensioni commerciali tra Usa e Cina.

A scambi in corso Shanghai è piatta, Shenzhen cede lo 0,63%. Hong Kong segue la scia e perde lo 0,37%. Sotto la lente il listino australiano (Sydney +0,86%) che ha raggiunto livelli record dopo che i dati deboli sull'occupazione hanno rafforzato le scommesse su un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Banca centrale.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono piatti dopo il rialzo di S&P 500 e Nasdaq con i solidi utili delle principali banche statunitensi. Attesi fiacchi i listini europei. Tra i macro più indicativi, previsti dagli Usa, i prezzi alla produzione, le vendite al dettaglio e l'indice Philadelphia Fed.