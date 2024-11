Borsa: Asia positiva con la Cina, Europa verso rialzo

Borse di Asia e Pacifico in tenuta, dopo un avvio difficile per le Piazze cinesi in scia al maxi programma di aiuto ai governi locali carichi di debiti e ai timori crescenti di deflazione. Alla fine Shanghai ha chiuso in rialzo dello 0,51%, e Shenzhen di un più sostenuto +1,86%. Poco mossa Tokyo (+0,08%) in attesa del ballottaggio alla Camera Bassa del Parlamento, che designerà il nome del nuovo capo dell'esecutivo. Tra gli altri listini Seul ha lasciato l'1,15% e Sydney lo 0,35%. Le Borse europee sono attese in positivo e anche i future su Wall Street sono con il segno più. Negli Usa è giorno di festa per il 'Remember day' con i mercati obbligazionari chiusi. L'attenzione si posta a domani con l'inflazione armonizzata della Germania e l'indice Zew. Dal Regno Uniti sono previsti i dati sul mercato del lavoro, mentre negli Usa sarà in arrivo l'indice sul livello di fiducia delle piccole imprese.