Borsa: Asia positiva con il tech, l'Europa verso avvio debole

I mercati asiatici hanno tratto spunti positivi dalla forte sessione notturna di Wall Street, dove l'S&P 500 e il Nasdaq hanno raggiunto livelli record grazie al rialzo dei titoli tecnologici. In particolare a salire sono state le società legate all'intelligenza artificiale. Mentre l'oro (spot a 4.037 dollari) e il petrolio (wti 62,5 dollari, brent 66,2 dollari al barile) sono poco mossi dopo l'accordo di pace a Gaza.

Tokyo ha prolungato la sua corsa con il Nikkei che a scambi in corso sale dell'1,72%. Piatta invece Hong Kong (+0,01% per le forti perdite dei titoli tech sanitari sui rumors che Microsoft pianificherebbe di entrare nel settore. Ad incidere anche Hsbc Holding in calo dopo i piani di privatizzazione di una delle sue unità bancarie Hang Seng Bank. Mentre Shanghai e Shenzhen salgono rispettivamente dell'1,2% e dell'1,3% con la riapertura delle Piazze cinesi dopo la pausa della Golden Week. Anche Seul è in deciso rialzo (+2,7%).

I futures sugli indici azionari statunitensi sono invariati, mentre l'Europa è attesa ad un'apertura più debole. La lente è sulla Francia con la scelta di un nuovo premier nelle prossime ore dopo il mandato lampo di Lecornu.