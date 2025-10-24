Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all'innovazione
24 ott 2025
Borsa: Asia positiva con i semiconduttori, fiducia in Trump-Xi

Seduta positiva per le Borse asiatiche in attesa giovedì prossimo dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping mentre le previsioni positive del colosso americano Intel hanno aiutato la corsa dei titoli tech, in particolare dei semiconduttori.

Tokyo guadagna l'1,33%, Hong Kong lo 0,4% Shanghai lo 0,58% e Shenzhen l'1,18% anche grazie alla rinnovata enfasi del Paese sull'autosufficienza tecnologica. A Seul (+2,5%) il produttore di chip ha fatto un balzo 6,8%.

In vista del dato sull'inflazione statunitense alle ore 14.30 i futures europei e sul Wall Street sono positivi, il petrolio cede dopo la corsa della vigilia, il dollaro si rafforza leggermente.

