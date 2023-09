Borsa: Asia in rosso con Wall Street e il Pil giapponese

Seduta in rosso per le Borse asiatiche, che si accodano alle vendite che hanno colpito ieri Wall Street e incassano un Pil in Giappone cresciuto nel secondo trimestre meno delle attese, il 4,8% contro il 5,6% previsto dagli economisti. In un clima di incertezza per l'andamento dell'economia globale e la stretta monetaria, Tokyo ha perso l'1,2%, Shanghai cede lo 0,2%, Shenzhen lo 0,1% e Sydney lo 0,2%. In controtendenza Seul (+0,9%) mentre Hong Kong è rimasta chiusa a causa della forte ondata di maltempo che la sta colpendo.