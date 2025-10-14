Martedì 14 Ottobre 2025

Ultima oraBorsa: Asia in rosso con tensioni commerciali Usa-Cina
14 ott 2025
Borsa: Asia in rosso con tensioni commerciali Usa-Cina

In flessione anche i future su Wall Street e l'Europa

Borse di Asia e Pacifico in forte calo, con i mercati preoccupati per le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. A Tokyo il Nikkei (-2,58%) crolla a causa dell'incertezza politica. Hong Kong perde l'1,79% , Shanghai lo 0,65%, Shenzen l'1,67%.

Anche i futures sugli indici azionari statunitensi hanno invertito la rotta, registrando un calo dopo aver guadagnato terreno nelle prime ore di negoziazione. Verso la flessione anche gli indici europei.

Per l'agenda parte dagli Usa la stagione delle trimestrali. Da tradizione i primi appuntamenti sono quelli con i risultati delle grandi banche americane: oggi JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup. Mentre domani sono in calendario i risultati di Bank of America e Morgan Stanley.

