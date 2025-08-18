Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoFunerali Pippo BaudoVolenterosi UcrainaPaolini CincinnatiMotoGp oggi
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Asia in rialzo, si allenta tensione Cina-Usa
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Asia in rialzo, si allenta tensione Cina-Usa

Borsa: Asia in rialzo, si allenta tensione Cina-Usa

Futures su Europa in rialzo, occhi a colloquio Trump-Zelenskiy

Futures su Europa in rialzo, occhi a colloquio Trump-Zelenskiy

Futures su Europa in rialzo, occhi a colloquio Trump-Zelenskiy

I listini azionari in Asia salgono, spinti dai piani del governo indiano di ridurre l'imposta sui consumi e dall'ottimismo per l'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Bene Taiwan, l'unica ad aver già chiuso le contrattazioni (+0,6%), si avviano a chiusura positiva anche lo Shenzhen (+1,27%), Shanghai (+0,57%), Nikkei (+0,68%) e Hong Kong (+0,18%). Seduta in calo per Seul (-0,5%). Intanto i futures sulle azioni statunitensi ed europee hanno registrato un rialzo alla vigilia dei colloqui tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, dopo che il vertice con la Russia si è concluso senza un aggravarsi delle tensioni geopolitiche.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa