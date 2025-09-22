Domenica 21 Settembre 2025

Gabriele Canè
22 set 2025
Borsa: Asia in rialzo ma la Cina resta al palo

Il rally con cui ha chiuso la settimana Wall Street fa ripartire di slancio la settimana dei mercati. In Asia Tokyo sale dell'1,1% con l'attenuarsi delle preoccupazioni circa il piano della Banca del Giappone di cedere le sue ingenti partecipazioni in Etf. Seul guadagna lo 0,6 per cento. I futures sugli indici azionari per Stati Uniti ed Europa restano invece poco variati.

In Cina prevale la cautela, l'indice Shanghai cede lo 0,12% e lo Shenzhen resta poco sopra la parità (+0,02%) e Hong Kong cede l'1,13% con Byd che crolla (-3,5%) dopo il disimpegno di Warren Buffett.

