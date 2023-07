Borsa: Asia in rialzo dopo la Fed, i listini ora guardano a Bce

Borse di Asia in prevalenza in rialzo dopo il nuovo ritocco sui tassi da parte Fed, da cui non sono arrivate sorprese, e in attesa oggi della Bce. Tokyo alla fine della giornata guadagna lo 0,68%, Hong sale dello 0,96%, deboli invece Shanghai (-0,13%) e Shenzhen (-0,37%). Verso il rialzo le Borse europee, così come i future su Wall Street. In agenda gli indicatori di fiducia italiani e dagli Usa arrivano le richieste di sussidi di disoccupazione, gli ordini di beni durevoli, il Pil trimestrale e le scorte di magazzino, insieme agli indici della Fed di Kansas City e al bilancio della stessa Fed.