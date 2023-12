Borsa: Asia in rialzo con Tokyo in luce, contrastata la Cina

Borse di Asia e Pacifico positive trainate dal Tokyo che interrompe la serie negativa e chiude di slancio (+2,04% per il Nikkei) con gli acquisti sui tecnologici dopo l'avanzata del Nasdaq e la nuova fase di debolezza dello yen. Contrastate le Piazze cinesi con Shenzhen (+0,55%) e Shanghai (-0,11%) all'indomani del taglio dell'outlook, da stabile a negativo, deciso sul Dragone da Moody's. Sugli indici europei è atteso ancora l'effetto Schnabel. La componente del comitato esecutivo della Bce ha detto che è improbabile un nuovo aumento dei tassi. Positivi anche i future su Wall Street. Quanto ai dati macro, archiviati gli ordini dell'industria in Germania ad ottobre ancora in calo, lo sguardo è a domani per la stima finale del pil dell'Eurozona del terzo trimestre che potrebbe vedere una revisione al ribasso di un decimo, a -0,2% trimestre su trimestre.