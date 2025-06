Borsa: Asia in ordine sparso, si tratta sui dazi, Tokyo +0,84%

Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico con il prosieguo dei negoziati sui dazi Usa. In rialzo gli indici di Tokyo (+0,84%), Seul (+0,52%) e Sidney (+0,33%), in controtendenza invece Taiwan (-1,44%). Ancora aperte Hong Kong (-0,29%), Shanghai (+0,52%), Mumbai (-0,3%) e Singapore (-0,03%)., positivi i future sull'Europa e su Wall Street.

In miglioramento oltre le stime gli indici Pmi cinesi composito (50,57 punti), manifatturiero (49,7 punti) e non manifatturiero (50,5 punti) e la produzione industriale giapponese (+0,5%). Attesa nel pomeriggio l'inflazione in Germania in giugno, seguita dall'indice della Fed di Dallas e, in serata, da un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde.

Debole il dollaro a 0,85 euro, 143,95 yen e a meno di 0,73 sterline, mentre risale l'oro (+0,3% a 3.995 dollari l'oncia). Cedono invece il greggio ((Wti -0,43% a 65,24 dollari) e il gas naturale (-1,44% a 33,17 euro al MWh). In calo i grandi esportatori giapponesi Subaru (-2,44%), Honda (-1,48%), Toyota (-1,11%) e Sony (-1,27%), per effetto del calo del dollaro, mentre salgono i bancari Nomura (+0,7%) e Mizhuo (+0,53%).