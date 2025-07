Borsa: Asia in ordine sparso in attesa dei dati Usa

Seduta in ordine sparso per le Borse asiatiche in attesa dei dati sull'occupazione americana del primo pomeriggio, che dovrebbero mostrare un aumento del tasso di disoccupazione e un rallentamento nelle assunzioni per effetto delle politiche commerciali del presidente Usa, Donald Trump.

Tokyo cede lo 0,15%, Hong Kong lo 0,7% mentre Shanghai avanza dello 0,2% e Shenzhen dell'1%. Bene anche Seul (+1,2%) mentre Sydney oscilla sulla parità. In cauto rialzo i future su Wall Street, che ieri ha segnato un nuovo massimo storico, e sull'Europa, con gli investitori che restano guardinghi con un occhio alle mosse sui dazi di Trump, che ieri ha annunciato un nuovo accordo con il Vietnam, e l'altro ai dati macro (oggi sono attesi anche i pmi sui servizi), per capire se un rallentamento dell'economia potrebbe spingere la Fed a tagliare i dazi.

In lieve recupero i Treasury americani, i cui rendimenti scendono di due punti base, al 4,259%, dopo le vendite di ieri, mentre il cambio euro-dollaro è poco mosso appena sotto 1,18. In lieve rialzo la sterlina dopo la conferma della fiducia da parte del premier britannico Keir Starmer nella cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves. Vendite sul petrolio (-0,8%), con il Wti che viene scambiato a 66,93 dollari al barile.