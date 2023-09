Borsa: Asia in calo, occhi a petrolio e dati Usa

Listini in caduta in Asia mentre l'aumento dei prezzi del petrolio aggiunge altra pressione ai mercati globali. Per ora però i future sugli indici europei restano in rialzo, a preannunciare un avvio positivo dei mercati del Vecchio Continente. Tokyo ha perso l'1,5%, Shanghai sta tenendo (+0,15%) mentre Hong Kong è in scivolata (-1,3%). Settembre volge al termine e per gli operatori è il mese peggiore dell'anno ma gli occhi sono puntati sulla Fed e sui dati di disoccupazione che saranno diffusi nel pomeriggio.