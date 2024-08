Borsa: Asia in calo, lo yen di nuovo sui massimi

In Asia le Borse frenano, Tokyo chiude in calo dello 0,29%, Hong Kong sta perdendo l'1% e si muovono in terreno negativo anche gli indici Shanghai (-0,28%) e Shenzhen (-0,23%). Lo yen intanto si porta ai massimi di due settimane e alimenta le preoccupazioni per gli utili degli esportatori come case automobilistiche e aziende di macchinari. I prezzi del petrolio in calo pesano sui titoli correlati alle risorse energetiche e i tecnologici si prendono una pausa dopo il rally delle scorse sedute.