Borsa: Asia debole, guarda piano BoJ e telefonata Trump-Jinping

Seduta moderatamente debole sui listini dopo una iniziale buon partenza sulla scia dei nuovi record toccati dagli indici di Wall Street. Il cambio di direzione a partire da Tokyo (-0,4%) a scambi non ancora conclusi è stato provocato dalla Bank of Japan, che ha tenuto come atteso i tassi invariati ma ha annunciato un maxi piano di vendita di Etf.

Gli investitori guardano anche alla telefonata, prevista in giornata, fra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping sul futuro di Tiktok, che potrebbe teoricamente alleggerire la tensione sui dazi. Hong Kong è poco sotto la parità (-0,13%) cosiì come Shanghai (-0,11%) e Shenzhen (-0,17%).