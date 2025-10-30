Borsa: Asia contrastata tra dazi e Fed

Seduta contrastata in Asia, il mercato sta elaborando una serie di notizie, in particolare l'esito del vertice Trump-Xi ma anche la risposta di Powell all'ipotesi di un altro taglio dei tassi della Fed a dicembre che fa salire il dollaro, spinge al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato ma toglie ossigeno alle azioni. Anche i future azionari in Usa ed Europa non sanno che direzione prendere, il Dow Jones cede lo 0,05% e lo Stoxx600 sale dello 0,06 per cento. Intanto in Asia Tokyo ha chiuso poco sopra la parità (+0,04%), Shanghai ha perso lo 0,7%, lo Shenzhen l'1,2%, Seul ha guadagnato lo 0,14 per cento.