Borsa: Asia contrastata, pesa il balzo dello yen, Tokyo -1,77%

Avvio di settimana contrastato per le principali borse di Asia e Pacifico a causa del rialzo dello yen e per l'attesa del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole (Usa), che apre i battenti giovedì prossimo. Sui listini orientali hanno influito inoltre le prese di beneficio dopo i forti rialzi della scorsa settimana. Sotto pressione Tokyo (-1,77%), debole Seul (-1,07%), positive invece Taiwan (+0,27%) e Sidney (+0,12%). Ancora in fase di scambi Hong Kong (+0,84%), Shanghai (+0,46%), Mumbai (+0,07%) e Singapore -0,05%). Negativi i future sull'Europa e sui listini Usa nel giorno dell'indice predittivo Usa di luglio. In rialzo l'oro (+1,56% a 2.503,23 dollari l'oncia), che raggiunge nuovi massimi su ipotesi di un possibile taglio dei tassi Usa. In calo invece il greggio (Wti -0,67% a 76,14 dollari al barile) e il gas naturale (-0,6% a 39,4 euro al MWh). Risale a 138,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,1 punti al 3,6% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,22%.Debole il dollaro a 0,9 euro, 145,36 yen e 0,77 sterline. Una circostanza, quest'ultima, che ha penalizzato i titoli dei grandi esportatori sulla piazza di Tokyo, da Toyota (-3,06%) a Sony (-1,16%), Nikon (-1,05%) e Casio (-0,83%). Sotto pressione anche i produttori di semiconduttori Socionext (-3,48%), Renesas (-3,19%) e Tokyo Electron (-3,11%), insieme ai bancari Nomura (-2,01%) e Chiba Bank (-2,49%).