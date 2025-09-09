Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
9 set 2025
9 set 2025
Borsa: Asia contrastata, l'Europa è prevista fiacca

Positivi i future su Wall Street. La Francia resta sotto lente

Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con i listini che guardano al taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense la prossima settimana, mentre l'indice Nikkei giapponese ha toccato un massimo storico dopo le dimissioni del primo ministro Shigeru Ishiba. L'Europa è attesa fiacca mentre i futures su Wall Street sono positivi.

A scambi in corso Tokyo cede lo 0,4%. Hong Kong sale invece dello 0,65%. Negative le Piazze cinesi con Shanghai che perde lo 0,6% e Shenzen un più ampio 1,24%. Sale invece Seul che guadagna l'1,26%.

L'attenzione del mercato questa settimana è focalizzata su giovedì con la la riunione della Bce e il dato sull'inflazione Usa. Resta poi la lente sulla Francia dopo la crisi di governo con la caduta del governo di Francois Bayrou.

