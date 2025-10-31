Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Borsa: Asia contrastata dopo l'accordo Usa-Cina, bene Tokyo
31 ott 2025
  3. Borsa: Asia contrastata dopo l'accordo Usa-Cina, bene Tokyo

Borsa: Asia contrastata dopo l'accordo Usa-Cina, bene Tokyo

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa dopo gli accordi Stati Uniti e Cina, con gli operatori commerciali che non si fidano della tenuta dell'intesa.

Hong Kong si avvia infatti alla chiusura in calo di un punto percentuale, con le Borse di Shanghai (-0,8%) e Shenzhen (-0,3%) entrambe deboli. I listini cinesi pagano anche i dati negativi sull'attività manifatturiera di Pechino, mentre Tokyo prosegue la sua corsa con un rialzo finale del 2,1% anche sulla forza dei titoli tecnologici.

In tenuta la Borsa di Seul che sale dello 0,5%, piatta Sidney. Incerti i futures sull'avvio delle Borse europee.

