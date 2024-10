Borsa: Asia cauta ma la Cina corre dopo il pil

La maggior parte delle Piazze asiatiche nell'ultima seduta della settimana resta cauta, tra l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi e le imminenti elezioni presidenziali. In controtendenza i listini cinesi in un rally innescato dalle nuove misure in vista a sostegno dell'economia e dai segnali di stabilizzazione emersi nel giorno del rilascio del Pil del terzo trimestre meglio delle attese. Nel dettaglio Tokyo segna un marginale +0,18% mentre Shanghai e Shenzhen, a scambi in corso, balzano rispettivamente del 3,7% e del 5,4%. Anche Hong Kong segue la scia e sale del 3,7 per cento. I listini europei sono attesi deboli e così anche Wall Street. Lente sull'Italia con i rating di Fitch e S&P.