Borsa: Asia a ranghi ridotti, Tokyo chiusa, Shanghai +0,55%

Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, con la chiusura festiva di Tokyo e Shanghai in rialzo dello 0,55%. Positive anche Taiwan (+0,35%), e Sidney (+0,15%), brillante invece Seul (+2,78%), mentre sono ancora aperte Hong Kong (+1,05%). Mumbai (-0,04%) e Singapore +0,32%).

Positivi i future sull'Europa e su Wall Street con le buone prospettive di un'intesa tra Usa e Cina sui dazi e la lieve crescita del greggio (+0,48% a 61,27 dollari al barile) all'indomani della riunione di Opec+, che ha stabilito il 3/o rialzo della produzione in linea con le stime, programmando un nuovo incontro a fine mese.

In arrivo dalla Francia la produzione industriale in settembre e l'indice Pmi manifatturiero di ottobre, seguito dagli analoghi indicatori di Germania e dell'Eurozona. Dagli Usa invece sono attesi gli indici Ism, sempre relativamente al settore manifatturiero.