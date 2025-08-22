Borsa: a Tokyo chiusura poco variata (+0,05%)

La Borsa di Tokyo termina gli scambi poco variata, in scia alla chiusura negativa degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono nuove indicazioni dalla Federal Reserve, nel corso del tradizionale simposio previsto a Jackson Hole. L'indice Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,05%, a quota 42.633,129, e un guadagno di 23 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro, a 148,50, e sull'euro a 172,10.
