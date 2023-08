Borsa: a Tokyo apertura in lieve rialzo (+0,28%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in leggero aumento, con gli investitori che tornano sul mercato dopo i recenti ribassi. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dai minimi in due mesi e mezzo segnando un progresso dello 0,39%, a quota 31.539,30, e un guadagno di 88 punti. Sul fronte valutario il dollaro arretra dai massimi in 9 mesi sullo yen, a 145,20, e la divisa nipponica guadagna terreno anche sull'euro, poco sopra quota 158.