Borrell, sì a missioni navali, ok Tunisi per migranti

"Dobbiamo pensare a un controllo delle frontiere esterne non solo nel Mediterraneo ma anche nel Sahel. E' un compito difficile ma sono pronto a considerare questa opzione. Le persone fuggono perché devono farlo o per avere più opportunità, e l'Ue deve avere una posizione comune sul dossier". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell appoggiando l'ipotesi di usare "le nostre missioni della Politica di sicurezza e di difesa comune, come quelle navali o di terra, per combattere contro i trafficanti. Ma per far questo - ha precisato - serve l'accordo della Tunisia".