Borrell in visita a Kiev, 'continueranno a sostenere l'Ucraina'

Il capo della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, è arrivato questa mattina a Kiev per rassicurare l'Ucraina sul sostegno dell'Europa nella prima visita di un alto funzionario di Bruxelles dopo la vittoria di Donald Trump nelle elezioni statunitensi. "Il messaggio è chiaro: gli europei continueranno a sostenere l'Ucraina", ha affermato Borrell a un giornalista dell'agenzia di stampa Afp che lo accompagnava. "Abbiamo sostenuto l'Ucraina fin dall'inizio e in questa mia ultima visita in Ucraina trasmetto lo stesso messaggio: vi sosterremo il più possibile", ha aggiunto l'alto diplomatico, che lascerà l'incarico il mese prossimo. Durante la campagna elettorale, Trump ha espresso dubbi sul mantenimento degli ingenti aiuti militari e finanziari statunitensi all'Ucraina e ha affermato che potrebbe concludere rapidamente un accordo per porre fine alla guerra. "Nessuno sa esattamente cosa farà la nuova amministrazione", ha commentato Borrell, sottolineando che l'attuale presidente Joe Biden ha ancora due mesi per prendere decisioni, prima di lasciare la Casa Bianca . "Ma noi europei dobbiamo sfruttare questa opportunità per costruire un'Europa più forte e unita, e una delle manifestazioni dell'essere uniti, dell'essere più forti e capaci di agire è il nostro ruolo nel sostenere l'Ucraina", ha sottolineato.