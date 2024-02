Boom per il Btp Valore, al primo giorno oltre 6,44 miliardi

Esordio boom per la terza edizione del Btp Valore. Il prodotto del Tesoro pensato per gli investitori retail archivia il primo giorno con sottoscrizioni per oltre 6,44 miliardi e quasi 211 mila contratti. Un valore che supera sia i 4,76 miliardi registrati in partenza ad ottobre, sia i 5,43 miliardi di giugno scorso. Il titolo ha una durata di sei anni, offre una cedola del 3,25% nei primi tre anni e del 4% nei restanti tre, con un premio dello 0,7% per chi lo tiene a scadenza che porta il rendimento medio annuo al 3,74%. Il collocamento proseguirà fino alle 13 di venerdì, salvo chiusura anticipata.