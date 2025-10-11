Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Boom bollette, in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua
11 ott 2025
Boom bollette, in 10 anni +74% per la luce, +47% per l'acqua

Confedilizia, corrono spese fisse della casa, non le occasionali

I costi di gestione e manutenzione della casa sono letteralmente schizzati negli ultimi 10 anni, spinti al rialzo dall'impennata delle bollette. A fronte di un'inflazione dal 2015 ad oggi pari a circa il 23%, il prezzo dell'elettricità è aumentato di ben il 74%, quello del gas di oltre il 39% e quello dell'acqua di ben il 47,6%.

C'è una sola voce che ha registrato un andamento negativo dell'indice dei prezzi: quella relativa agli elettrodomestici di grande dimensione, come frigoriferi e lavatrici, nel 2025 più economici dell'1,5% rispetto a 10 anni fa.

Ad elaborare i dati è Confedilizia che, in uno studio ad hoc, sottolinea come negli anni, si è registrato un incremento molto più consistente delle spese fisse - dalle bollette agli interventi di manutenzione - rispetto ad altre voci di consumo, come appunto gli elettrodomestici, che incidono solo occasionalmente sul bilancio di una famiglia.

