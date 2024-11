Bonus per le paritarie, FdI non segnala l'emendamento

Fratelli d'Italia rinuncia alla proposta che puntava ad introdurre un bonus per gli studenti delle scuole paritarie: l'emendamento alla manovra (a prima firma del deputato Lorenzo Malagola) per riconoscere fino a 1.500 euro alle famiglie con reddito Isee sotto i 40mila euro non è infatti tra gli emendamenti segnalati. C'è invece la proposta di Noi Moderati (Cesa) per un voucher scuola fino a 2mila euro per gli studenti - componenti di famiglie sempre con Isee sotto i 40mila euro - per l'iscrizione alle paritarie convenzionate. Noi Moderati segnala anche un altro emendamento che stanzia 100 milioni per il 2025 alle paritarie. Mentre tra i segnalati della Lega non c'è la proposta di consentire ai Comuni di esentare le scuole paritarie dall'Imu.