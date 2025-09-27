Sabato 27 Settembre 2025

Ultima oraBonus elettrodomestici in Gazzetta, ora decreti per attivarlo
27 set 2025
  3. Bonus elettrodomestici in Gazzetta, ora decreti per attivarlo

Bonus elettrodomestici in Gazzetta, ora decreti per attivarlo

Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia, contenente le disposizioni in materia di contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici, ovvero il 'bonus elettrodomestici', è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno ora "uno o più decreti direttoriali" della Direzione generale competente del Mimit ad indicare "le tempistiche di attivazione dell'iniziativa - si legge nel decreto -, la durata", il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori".

