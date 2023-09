Bonomi, salario minimo non basta a risolvere il lavoro povero Il Presidente Carlo Bonomi sostiene che l'introduzione di un salario minimo legale non risolverebbe la povertà lavorativa, né il dumping contrattuale, ma che la Costituzione obbliga a riconoscere al lavoratore un salario giusto. La contrattazione collettiva è la chiave per garantire ciò.