Bonomi, le imprese hanno difficoltà a chiedere finanziamenti

Le imprese hanno "difficoltà a chiedere finanziamenti sia per l'aumento dei tassi sia per quello che sta succedendo a livello internazionale che sta portando ad una contrazione del commercio internazionale". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea degli industriali di Vicenza. "Questo - ha aggiunto - ci sta portando ad avere una minore propensione agli investimenti. Siamo preoccupati perchè noi dobbiamo investire per agganciare le transizioni green e digitale".