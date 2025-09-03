Lunedì 1 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraBonelli a Sigonella aerei israeliani, spiano Global Flotilla?
3 set 2025
Bonelli a Sigonella aerei israeliani, spiano Global Flotilla?

"Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese". Lo afferma Angelo Bonelli, leader di Avs, aggiungendo: Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?".

