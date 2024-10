Bond sindacati del Mef, domanda record da 200 miliardi

Una domanda record da 200 miliardi di dollari, mai così alta per un'emissione italiana e al secondo posto in Europa per i collocamenti 'dual tranche' in Europa dopo i bond 'Sure' dell'Unione europea di quattro anni fa. E' l'esito - secondo la Bloomberg - dell'emissione sindacata, annunciata ieri dal Tesoro, da 10 miliardi di euro sul nuovo Btp a sette anni novembre 2031 e tre miliardi sul trentennale 1 ottobre 2054. A incoraggiare gli investitori la volontà di assicurarsi rendimenti interessanti prima dei prossimi tagli Bce, ma anche la decisione di Fitch di alzare a 'positiva' da stabile la prospettiva sul rating dell'Italia.