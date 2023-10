Bonaccini, 'Salario minimo va garantito'

"Il salario minimo si deve fare": lo ha detto stamani, a Matera, il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, rispondendo all'ANSA. "Elly Schlein - ha aggiunto - è stata molto brava perché su questo è riuscita a unire le opposizioni. E anche Giorgia Meloni sa che la maggioranza degli elettori di FdI non accetterà che 3,5 milioni di italiani, soprattutto giovani, vivano, quindi non vivano, con due tre o quattro euro loro l'ora, senza alcuna tutela". Bonaccini ha aggiunto di non credere che il salario minimo "indebolirà la contrattazione collettiva, che deve essere persino rafforzata".