Bonaccini, Decaro? Nulla di male nel voler aprire nuova stagione

Non è colpa di Manganiello
Ultima oraBonaccini, Decaro? Nulla di male nel voler aprire nuova stagione
26 ago 2025
Su Vendola non mi permetto di entrare in campi di altri partiti

"Decaro è legato a un percorso politico e di stima e amicizia con entrambe i due ex presidenti" Emiliano e Vendola. "Immagino voglia dare un messaggio che è quello di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti. Non ci vedo nulla di male". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini a Omnibus su La7, parlando delle Regionali in Puglia.

"Chi è stato alla guida di una Regione, se ha fatto bene come Emiliano - ha poi aggiunto - può ambire ad altri ruoli persino più importanti. Per quanto riguarda Vendola - ha concluso - non mi permetto di entrare in campi di altri partiti".

