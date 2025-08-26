Bonaccini, Decaro? Nulla di male nel voler aprire nuova stagione

"Decaro è legato a un percorso politico e di stima e amicizia con entrambe i due ex presidenti" Emiliano e Vendola. "Immagino voglia dare un messaggio che è quello di aprire una nuova stagione con nuovi protagonisti. Non ci vedo nulla di male". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini a Omnibus su La7, parlando delle Regionali in Puglia.

"Chi è stato alla guida di una Regione, se ha fatto bene come Emiliano - ha poi aggiunto - può ambire ad altri ruoli persino più importanti. Per quanto riguarda Vendola - ha concluso - non mi permetto di entrare in campi di altri partiti".