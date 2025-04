Bombardamenti israeliani in Siria: uccisi nove civili nella provincia di Deraa

Nove civili sono stati uccisi nel corso di bombardamenti israeliani nella provincia di Deraa, nella Siria meridionale: lo ha reso noto un funzionario del governo locale.

Ieri le forze israeliane hanno colpito un centro di ricerca militare nel nord di Damasco e i dintorni della città di Hama, nel centro del Paese, secondo l'agenzia di Stato Sana.

L'esercito israeliano (Idf) ha affermato di aver risposto al fuoco di uomini armati durante un'operazione nel sud della Siria, aggiungendo di aver sparato ed "eliminato" diversi combattenti in attacchi via terra e aerei. "La presenza di armi nella Siria meridionale rappresenta una minaccia per lo Stato di Israele", ha detto un portavoce militare, sottolineando che l'esercito non permetterà l'esistenza di una minaccia militare in Siria e agirà contro di essa.