Una bomba è esplosa fuori da una clinica per la fecondazione assistita a Palm Springs, in California. Lo ha detto il sindaco della città Ron DeHarte, una persona è morta e ci sono almeno cinque persone ferite, mentre o staff e il materiale all'interno dell'American Reproductive Centers non hanno subito alcun danno. E' un "atto imperdonabile", ha detto l'Attorney General americana Pam Bondi.