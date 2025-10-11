Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraBoluarte, 'non lascerò il Perù per cercare asilo all'estero'
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Boluarte, 'non lascerò il Perù per cercare asilo all'estero'

Boluarte, 'non lascerò il Perù per cercare asilo all'estero'

I pm avevano chiesto ai tribunali di impedirle di espatriare

I pm avevano chiesto ai tribunali di impedirle di espatriare

I pm avevano chiesto ai tribunali di impedirle di espatriare

La presidente destituita del Perù Dina Boluarte ha ribadito che non cercherà asilo altrove, dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto ai tribunali di impedirle di lasciare il Paese. La 63enne Boluarte è apparsa fuori dalla sua casa a Lima per smentire le voci secondo cui sarebbe fuggita all'estero, dicendo ai giornalisti: "I media hanno riportato... che stavo cercando di ottenere asilo. Niente di tutto questo è vero". All'inizio della giornata, i legislatori hanno destituito dall'incarico la estremamente impopolare Boluarte, che deve rispondere di accuse di riciclaggio di denaro. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia