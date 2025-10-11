Boluarte, 'non lascerò il Perù per cercare asilo all'estero'

La presidente destituita del Perù Dina Boluarte ha ribadito che non cercherà asilo altrove, dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto ai tribunali di impedirle di lasciare il Paese. La 63enne Boluarte è apparsa fuori dalla sua casa a Lima per smentire le voci secondo cui sarebbe fuggita all'estero, dicendo ai giornalisti: "I media hanno riportato... che stavo cercando di ottenere asilo. Niente di tutto questo è vero". All'inizio della giornata, i legislatori hanno destituito dall'incarico la estremamente impopolare Boluarte, che deve rispondere di accuse di riciclaggio di denaro. (ANSA-AFP).