Giovedì 11 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
11 set 2025
Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato

La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha condannato l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi. Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse.

Immediato è arrivato il commento di Donald Trump, che ha parlato di "condanna sorprendente", affermando che quanto avvenuto al leader brasiliano è quanto "hanno cercato di fare" con lui.

Per la sentenza occorre attendere alcune ore ancora, ma secondo le stime, Bolsonaro rischia oltre 40 anni di carcere.

Gli altri imputati - considerati il nocciolo duro del complotto golpista - sono Alexandre Ramagem, ex direttore dell'Agenzia brasiliana di intelligence); Almir Garnier, ex comandante della Marina; Anderson Torres, ex ministro della Giustizia ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto Federale; Augusto Heleno, ex ministro del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale; Mauro Cid, ex aiutante di campo di Jair Bolsonaro e collaboratore di giustizia; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro della Difesa; e Walter Braga Netto, ex ministro della Casa civile.

Le accuse vanno dall'associazione a delinquere armata alla tentata abolizione violenta dello Stato di diritto democratico; dal colpo di Stato al danneggiamento aggravato contro il patrimonio pubblico, al deterioramento di beni culturali protetti.

