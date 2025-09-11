Bolsonaro condannato per tentato colpo di Stato

La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha condannato l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi. Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse.

Immediato è arrivato il commento di Donald Trump, che ha parlato di "condanna sorprendente", affermando che quanto avvenuto al leader brasiliano è quanto "hanno cercato di fare" con lui.

Per la sentenza occorre attendere alcune ore ancora, ma secondo le stime, Bolsonaro rischia oltre 40 anni di carcere.

Gli altri imputati - considerati il nocciolo duro del complotto golpista - sono Alexandre Ramagem, ex direttore dell'Agenzia brasiliana di intelligence); Almir Garnier, ex comandante della Marina; Anderson Torres, ex ministro della Giustizia ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto Federale; Augusto Heleno, ex ministro del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale; Mauro Cid, ex aiutante di campo di Jair Bolsonaro e collaboratore di giustizia; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro della Difesa; e Walter Braga Netto, ex ministro della Casa civile.

Le accuse vanno dall'associazione a delinquere armata alla tentata abolizione violenta dello Stato di diritto democratico; dal colpo di Stato al danneggiamento aggravato contro il patrimonio pubblico, al deterioramento di beni culturali protetti.