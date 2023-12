Bologna vince 1-0 su Atalanta, Toro e Udinese 1-1 in Serie A Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 con una rete di Ferguson nel finale di gara e si assicura il quarto posto in classifica prima del Natale. I bergamaschi restano a quota 26, due lunghezze sopra il Toro. Udinese in vantaggio con Zarraga, pareggio di Ilic.