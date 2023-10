Bolletta del gas, +4,8% ad Arera a settembre

La bolletta del gas sul mercato tutelato ha registrato un aumento del 4,8% a settembre rispetto ad agosto, come comunicato dall'Arera, l'Autorità pubblica che fissa le tariffe di luce e gas per i 10 milioni di utenti che rappresentano un terzo del totale. Tale incremento è interamente dovuto all'aumento del prezzo medio del metano sul mercato italiano all'ingrosso, il Psv, che a settembre è stato di 37,05 euro al megawattora. Gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura sono rimasti invariati.