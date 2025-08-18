Lunedì 18 Agosto 2025

Tre ore ribaltano la Storia

Agnese Pini
Tre ore ribaltano la Storia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoFunerali Pippo BaudoVolenterosi UcrainaPaolini CincinnatiMotoGp oggi
Acquista il giornale
Ultima oraBolivia, risultati confermano: sarà ballottaggio a destra
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Bolivia, risultati confermano: sarà ballottaggio a destra

Bolivia, risultati confermano: sarà ballottaggio a destra

Presidenziali decretano fine due decenni di governo di sinistra

Presidenziali decretano fine due decenni di governo di sinistra

Presidenziali decretano fine due decenni di governo di sinistra

I risultati ufficiali parziali confermano che saranno un senatore di centrodestra e un ex presidente di destra a contendersi la presidenza della Bolivia dopo il primo turno delle elezioni di domenica, che segna la fine di due decenni di governo di sinistra.

Con il 92% dei voti scrutinati, il senatore Rodrigo Paz è in testa a sorpresa con il 32,15% delle preferenze davanti all'ex presidente di destra Jorge 'Tuto' Quiroga con il 26,87% dei voti. Terzo l'imprenditore milionario Samuel Doria Medina (19,86%), che appoggerà Paz. Solo quarto il principale candidato di sinistra, il presidente del Senato Andronico Rodríguez.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali