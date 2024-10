Bolivia, Morales indagato per abusi e tratta di esseri umani

Si complica la situazione per l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales (2006-2019), dopo che l'avvocato Sandra Gutiérrez ha denunciato di essere stata rimossa dal suo incarico di procuratore nella regione meridionale di Tarija per essersi rifiutata di fermare un'indagine su di lui per stupro contro una 15enne e per tratta. In serata il presidente boliviano Luis Arce ha definito "estremamente delicato" il caso contro Morales accusato di traffico di esseri umani e abusi, annunciando che verrà "secretato" per non politicizzarlo e per proteggere la vittima. "È una questione estremamente delicata, è coinvolta una minorenne e dovrebbe essere chiaro a tutta la popolazione che il governo nazionale non userà mai un caso così delicato, che ha diverse implicazioni per la società, come una questione politica", ha detto Arce ai media. Dal canto suo, la difesa di Morales ha accusato il governo di Arce di perseguitarlo.